Jorge Luis Pinto: "En el Mundial 2014 no fui nunca a una habitación"

Jorge Luis Pinto fue llamado a declarar este viernes, por el juicio que involucra a los ex federativos Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román; así como también a los futbolistas Keylor Navas; Bryan Ruiz y Celso Borges, debido a declaraciones del primero de todos ellos en Radio Monumental, donde dijo que los tres deportistas habrían amenazado, tras la participación en el Mundial de Brasil 2014, con dejarse perder partidos si no despedían al colombiano.

"A fines de julio o algo así, en una reunión, me llamó aparte el presidente (Eduardo) Li, Rodolfo Villalobos, Rafael Vargas y Adrián Gutiérrez. Me dijeron 'profesor, se ha complicado todo. Los jugadores dicen que si usted continúa pierden tres partidos para que salga'", expresó primeramente el ex entrenador de La Sele.

"En la rueda de presa me dijeron que no comunicara nada de esto, porque era un riesgo público. Yo colaboré, pero siempre dije que la verdad de Brasil no se ha dicho, se tendrá que decir", continuó. Además, sentenció: "La verdad absoluta es que jugadores dijeron que perderían tres partidos para que me sacaran".

Además, se defendió de varias críticas. Inicialmente, sobre las de entrar en los cuartos de los jugadores: "En el Mundial 2014 no fui nunca a una habitación. Lo hacía el médico o el preparador físico. Jamás en mi vida fui a una habitación, a no ser que fuera para conversar. En todos los equipos míos, los médicos tienen la indicación de ir en la noche. Eso es normal".

Luego, se refirió a los motes puestos a Celso Borges por su peso: "Eso es de risa, por favor doctor. Lo hice bajar 12 kilos y así corrió el Mundial. Eso es de chiste, de relax. No fue un irrespeto, ni nada. Dicen que Celso fue el que más corrió en Brasil 2014. Él se sacrificó bajando ese peso".

En cuanto a la existencia de una cláusula en su contrato que signase su destitución en caso de perder tres encuentros consecutivos, confesó: "No puedo darle un sí o un no, son contratos que uno mira los montos, las fechas de terminación y no más. No me acuerdo".

Además, contó que "con Keylor nunca volví a hablar, con Bryan tampoco". Aunque "hay dos o tres que hablo seguido; cuando fui a jugar con Millonarios también hablé con otros; en la Copa Oro también hablé con otros. En fin, con la gran mayoría".