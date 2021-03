Eduardo Li revela advertencia de Keylor Navas: "Perdemos tres partidos seguidos"

Este lunes continuó el juicio que involucra a Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges por un lado (demandantes); y a Adrián Gutiérrez (ex federativo) y Juan Carlos Roman (ex director del Proyecto Gol), por el otro (los demandados). La causa se mece en torno a declaraciones que el primero de los acusados realizó en diálogo con Radio Monumental, quien contó que los tres querellantes habrían amenazado, tras la participación en Brasil 2014, con dejarse perder partidos si no destituían a Juan Carlos Pinto (entrenador de La Sele).

Eduardo Li, ex presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, fue convocado para declarar respecto a lo acontecido hace ya casi siete años. "Después del recibimiento increíble que tuvimos, (...) los capitanes se me acercaron. (...) Me dijeron que querían una reunión conmigo al día siguiente en el Proyecto Gol", mencionó primeramente.

Tras comentar que fue acompañado por Rodolfo Villalobos, y que Bryan Ruiz; Keylor Navas; Celso Borges y Álvaro Saborío estaban presentes también, prosiguió: "Llegó una pregunta de Celso o Bryan, que me dijeron cuál era mi intención con el profesor Pinto, y mi intención era renovarlo, por lo cual Bryan saltó y dijo que, si eso era así, prefería que no lo llamaran a la Selección".

Luego de reconocer que había un cierto roce entre el entrenador y sus dirigidos; y señalar que la reunión comenzaba a tornarse tensa debido a que "no tenía cómo justificar no renovarle al técnico más exitoso de Costa Rica", apuntó: "Cuando ellos ven que no estoy en posición de acceder (...), llega ese punto. Keylor Navas golpea la mesa y me dice: 'Perdemos tres partidos seguidos'. Y yo le dije: '¿Cómo?' Y me dice: 'Sí, existe una cláusula'".

En referencia a esa advertencia, explicó que "me molestó mucho porque no estaba preparado. ¿Cómo obtuvieron la información de la cláusula si era confidencial?". Finalmente, concluyó: "Les dije que sí, pero que me respaldaran porque no encontraba justificación para que no siguiera. (...) Tomé una decisión con base a lo que estaba pasando. (...) Fue una decisión buena o mala, pero había que hacerla. Yo no quería tomar esa decisión".