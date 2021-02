Exjugador del Manchester United llenó de elogios a Bryan Ruiz

Bryan Ruiz no solamente es uno de los mejores jugadores ticos, sino también de Centroamérica. Con una trayectoria respetable en Europa y haber conseguido el título 30 para Alajuelense luego de su regreso, el futbolista costarricense también tiene admiradores por jugadores que militaron en grandes equipos del viejo continente, como por ejemplo: Antonio Valencia, exjugador del Manchester United.

El hondureño Joshua Canales es uno de los centroamericanos que militan en el fútbol mexicano con el conjunto de Querétaro, conjunto donde también milita el ecuatoriano Antonio Valencia. Y debido a la convivencia que tienen dentro del vestuario, el catracho reveló algunas cosas que piensa Valencia sobre Bryan Ruiz.

Recordemos que a sus 35 años de edad, el lateral derecho, quien tuvo una etapa dorada en la Premier League en el Manchester United, en donde sumó 339 partidos, 25 goles y 62 asistencias. Ahora su presente está en el fútbol mexicano con Querétaro, luego de haber militado en el último tiempo con la Liga Universitaria de Quito de su país.

Antonio Valencia con el Querétaro. Foto: Twitter / Querétaro

"Me preguntan por el país como las playas y entre otras cosas de Costa Rica. Por jugadores muy poco. Solamente me ha preguntado Antonio Valencia por Bryan Ruiz, que si seguía activo en el fútbol, me dijo que admiraba la calidad del Capi y su carrera en Europa", afirmó Canales en entrevista a AMPRESA.COM.

La exitosa carrera de Bryan Ruiz es respetada en el fútbol internacional, no solamente en Centroamérica. Ahora, el tico tiene la cabeza pues en este nuevo torneo para repetir el campeonato con Alajuelense y además, de prepararse para físicamente para ser nuevamente convocado por la Selección Nacional de Costa Rica.