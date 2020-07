Jorge Luis Pinto lanzó otro dardo en contra de Bryan Ruiz y Keylor Navas

Jorge Luis Pinto fue el encargado de dirigir a la selección de Costa Rica en el Mundial de 2014 en donde pudieron tener su mejor participación de la historia en una copa del mundo llegando a los cuartos de final cayendo derrotados ante la selección de Holanda por la vía de los penales. Y aunque fueron recibidos con honores en su país, no todo fue color de rosas.

A través de una entrevista para W Radio Colombia, el actual entrenador de la selección de Emiratos Árabes Unidos, Jorge Luis Pinto, dio a conocer que Keylor Navas y Bryan Ruiz tuvieron muchos problemas de indisciplina durante ese torneo, destacando que el actual portero del PSG tenía un serio vicio con el juego de cartas.

Foto: Gettyimages

“Los únicos que no se adaptaron a mi disciplina fueron Kerlos Navas y Bryan Ruiz. A Keylor le molestaba que a la 1 a.m. le dijera que no jugara más cartas, es un enviciado a eso”, aseveró Jorge Luis Pinto. Recordemos que estos dos jugadores fueron piezas fundamentales para que la selección de Costa Rica se hubiera entre los ocho mejores de aquella Copa del Mundo.

Foto: Gettyimages

Asimismo, el estratega colombiano mencionó un caso con Bryan Ruiz y capitán de la selección para ese momento, un disgusto con él, por haberse casado tan solo una semana antes de la cita mundialista. Pero a pesar de estos malos momentos, Pinto aseguró tener cariño por todos los jugadores ticos que dirigió.

“Bryan, que de alguna u otra manera es amigo nuestro, se casó faltando ocho días para el mundial y estuvo de luna de miel. El mundo no sabe eso pero ¿cómo le iba a dar permiso si me estaba jugando la vida?", concluyó el actual entrenador de Emiratos Árabes Unidos.