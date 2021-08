Hernán Pereyra sobre Guatemala: "Traigan a Pinto o Guardiola no va a cambiar"

Mientras todos hablan de la posibilidad de que Jorge Luis Pinto se haga cargo de la selección de Guatemala, Hernán Pereyra destacó que la falta de un buen director técnico no es el único problema que tiene la Azul y Blanco. El periodista dio una fuerte editorial en la que marcó lo que deben cambiar.

En el programa de ESPN "Jorge Ramos y su Banda", el reportero argentino se refirió a la situación actual de los chapines. Puntualizó específicamente a la formación de los futbolistas y los problemas que tienen en su liga local para darle lugar a los más jóvenes que buscan progresar.

"Guatemala va a tener remotas posibilidades de ir a Mundial, lo mismo va a ser teniendo a Pinto. Tienen que trabajar en la formación de jugadores en los clubes para que los potencien y después comiencen a consolidarse en el proceso de juveniles con la selección", comenzó Hernán Pereyra.

Para finalizar, volvió hacer hincapié en pensar en los jóvenes: "Pinto no se va a meter con los juveniles. No va a garrar una Sub 20 o una Sub 17 ni trabajar en los clubes. Va a competir con lo que tiene y si no se forman nuevos jugadores de manera diferente va a ser más de lo mismo. Tiene posibilidades de llegar, pero mínima".