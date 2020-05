Guerra en puerta: Tigo denuncia a FUTV por negarle transmisión de partidos ticos

Parecía toda felicidad por la vuelta del fútbol en Costa Rica, pero comenzaron los problemas y no estrictamente relacionados al deporte. La empresa Tigo realizó una fuerte denuncia contra FUTV ante la Comisión de Promoción de la Competencia (Coprocom) por la negativad de la venta de accesos a las transmisiones de los partidos de la Liga Nacional.

Lo que argumenta la empresa cablera es que están comercializando 7 encuentros para otras compañías y solo ellos recibieron una respuesta negativa. Repretel y Teletica serían los benificiados y los encargados de reproducir los partidos de los equipos Saprissa, Alajuela, Heredia, Cartago, Pérez Zeledón, Limón FC y Municipal Grecia. Sky es otra de las afectadas que no pudieron llegar a un arreglo.

En las últimas horas, trascendió un mensaje por parte de Tigo y el gerente general, José Daniel Gómez, confirmó todo: “Efectivamente, la imagen corresponde a los mensajes internos que preparamos para nuestro equipo de servicio al cliente para responder, consistentemente y con información veraz, posibles preguntas que puedan hacer nuestros suscriptores sobre temas específicos".

Hola. Estamos haciendo todo a nuestro alcance para incorporar al canal FUTV a nuestra oferta, incluyendo medidas legales ante COPROCOM. — TIGO Costa Rica (@tigo_costarica) May 25, 2020

Tigo tiene únicamente los derechos de tranmisión de San Carlos, Santos, Jicaral, Las U Universitarias y Guadalupe. FUTV no realizó ningún comentario al respecto y siguió repartiendo los derechos según los nuevos acuerdos establecidos. Restará ver si avanza la denuncia realizada o si termina siendo descartada. Sky no se ha sumado a las quejas y no se ha quedo con las transmisiones de ningún club.