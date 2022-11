Un duro golpe recibió el Club Sport Herediano en el primer juego de la final del Apertura 2022, tras caer derrotado y sin apelaciones ante el Deportivo Saprissa, una derrota que tocó fibras muy sensibles a lo interno del club.

Tras el traspie florense, su dirigencia la emprendió contra "un nuevo enemigo" en el ámbito futbolístico, la televisora que transmitió el juego; sí, lo lee bien, la televisora se llevo el completo repudio de los jerarcas rojiamarillos.

La cúpula rojiamarilla alzó la voz

El presidente de Fuerza Herediana, Juan Carlos Retana, lo dejó muy claro y hasta amenazó con reconsiderar el vínculo con la empresa que hace las transmisiones tras considerar que no son justos y los perjudican.

"Es algo que nosostros discutimos en junta directiva y es una realidad (...) 8 veces repiteron el gol y hay jugadas que nos hacen y no se repiten, yo estaba viendo y efectivamente... no sé si es la televisora o cierto sector de los comentaristas que hay, pero de que son parcializados, son parcializados" manifestó el presidente rojiamarillo.

Pero Retana no fue el único de la cúpula herediana que se quejó sobre este tema, también lo hizo su gerente general, Jafet Soto, quien alegó discriminación de FUTV hacia su equipo.

"Me molesta porque yo me quejé con la gente que tenía que quejarme y pasaron la repetición hasta el minuto 39 y porque yo me quejé, en cambio la repetición de Ariel la pasaron 8 veces y hasta 8 minutos después de que pasó la jugada encontraron una toma otra vez que era gol entonces creo que nos discriminan, no nos respetan, deberían de pasar de la misma forma las 8 veces que no fue tiro de esquina" señaló Soto.

La queja de los jerarcas del Team responde a lo que ellos consideran una disparidad en cuanto al enfoque de las acciones, una práctica que en su óptica, favorece descaradamente al Saprissa y los perjudica a ellos.

Soto además indicó que no su enojo no se quedará en una simple queja y tomarán acciones. "Nosotros vamos a estar donde nos quieran y somos de armas tomar, yo creo que nosotros tenemos que tener un trato igualitario y no discriminatorio" agregó Jafet.

Anteriormente, la dirigencia herediana ha sido enfática en la crítica contra los silbateros, cuestionando su trabajo, pero ahora, parecen dirigir sus reclamos hacia otra parte.