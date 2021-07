Guatemala vs. Guyana: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido de la primera eliminatoria a la Copa Oro 2021

Los grupos en la Copa Oro prácticamente están definidos. Este sábado 3 de julio, se jugará la primera eliminatoria que dirimirá qué selecciones pueden ingresarán a los mismos a último momento, y ese es el caso de Guatemala vs Guyana. Si bien los dirigidos por Amarini Villatoro parten como favoritos, Guyana cuenta con algunos jugadores de raíces británicas que pueden complicar el trámite.

Guatemala vs Guyana: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará mañana, sábado 3 de julio, desde las 19:30 de Guatemala en el DRV PNK Stadium. El mismo podrá verse por ESPN 2 (Guatemala); y Fox Sports y Prende TV (Estados Unidos).

Guatemala vs Guyana: cómo llega el local

La bicolor llega con el orgullo herido luego de haber quedado fuera de las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 en primera ronda (Curazao le arrebató la clasificación por un gol a favor de más). Y si bien debe solucionar algunos desentendimientos defensivos, buscará hacerse fuerte apostando por su ataque -lleva 39 goles en 8 partidos-, liderado por Marvin Ceballos.

Guatemala vs Guyana: cómo llega el visitante

Los dirigidos por el brasileño Márcio Barcellos, que llegaron a esta instancia luego de salir segundos en el Grupo C de la Nations League, cuentan con varios jugadores británicos. Como apunta ESPN, en el último partido de Eliminatorias vs Puerto Rico, siete de los once titulares provenían de tierras anglosajonas.

Guatemala vs Guyana: último partido entre ellos

La última vez que jugaron ambos seleccionados fue hace casi una década, el 28 de febrero de 2012, en un contexto de partido amistoso. Ese día, Guatemala le ganó a Guyana por 2-0, con anotaciones de Minor López y Guillermo "Pando" Ramírez.