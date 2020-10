Guatemala pierde dos jugadores para el encuentro ante Nicaragua

Tras la dura derrota sufrida ante México por 3 a 0, Guatemala buscará cambiar de página y enfrentará a Nicaragua el martes 6 de octubre a las 19 horas. Será un encuentro importante para ir viendo el nivel del equipo y dejar atrás lo hecho contra los aztecas el 30 de septiembre pasado.

Amarini Villatoro presentó la nueva lista de convocados para el encuentro contra los pinoleros y se conocieron tres cambios con respecto a los citados para jugar en el Estadio Azteca. Son dos bajas por diferentes motivos y un nuevo futbolista que se encargará de ocupar el puesto que deja uno de los ausentes.

La salida más llamativa es de la Ricardo Jerez, portero tititular indiscutido que no tuvo un gran redimiento contra México. El guardameta no fue autorizado por su equipo, Alianza Petrolera, para disputar el partido ante Nicaragua y, por eso, no podrá estar. El entrenador no llamó a un remplazante y tendrá solo dos arqueros.

El otro que no estará es Luis Martínez, quien jugó 77 minutos contra México. El jugador de Guastatoya queda afuera de la nueva lista y, pese a que falta información oficial, sería debido a una molestía física que tiene. En su lugar, Villatoro convocó a Darwin Lom, centrocampista del Chattanooga FC de Estados Unidos.

De esta manera, Guatemala ya tiene todo listo para el segundo amistoso que jugará durante la fecha FIFA. Los chapines van ganando ritmo para ir armando el equipo que jugará el año que viene las Eliminatorias Concacaf. Nicaragua será un interesante rival que se compara con los equipos que enfrentarán los dirigidos por Villatoro en la fase de grupos.