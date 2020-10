A pesar de la derrota, Guatemala superó a México en un elemento antes del partido

Desde el estadio Azteca la selección de Guatemala pudo disputar su primer partido desde que comenzó la etapa de la cuarentena producto del Coronavirus. Hecho que tenía muchas expectativas para conocer en qué condiciones estaba el combinado nacional dirigido por Amarini Villatoro. Sin embargo, con un resultado (3-0) en contra, las cosas no salieron tan bien para los centroamericanos.

México fue superior durante todo el primer tiempo y les bastó tan solo con 45 minutos para finiquitar las acciones. En la segunda mitad, los dirigidos por Gerardo Martino jugaron a otra velocidad y no quisieron arriesgar más de lo debido.

Está claro que este amistoso estuvo sumergido bajo las estrictas medidas de seguridad y sanitarias impuestas por las aurtoridades producto de la pandemia del Coronavirus. Pero hubo un detallte no menor, tal vez simbólico fuera de lo futbolísticos que los chapines supieron demostrar. Algo que le faltó a los mexicanos.

Cuando estaba transcurriendo el himno nacional de la Selección de Guatemala los once protagonistas decidieron tomar la distancia anunciada y no abrazarse como suele hacerse normalmente en estos momentos. Hecho que llamó la atención, tomando en cuenta que los locales ignoraron esto y no lo hicieron.

#VamosGuate así sonó el Himno de Guatemala en el estadio Azteca en el juego que sostendrán @miseleccionmx vs @fedefut_oficial @soy_502 pic.twitter.com/xaroK8nFZX — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) October 1, 2020

También demostró la concentración y el mensaje que quiso transmitirse hacia afuera en el cotexto de una pandemia que todavía no se le encuentra una cura y que las personas en su gran mayoría de los países, tienen prohibido la asistencia a los terrenos de juego.