Franco Güity sugiere que la culpa de irse de Honduras es de Fabián Coito

Hace pocos días, se conoció que el jugador se convertirá en legionario, en el equipo Al-Nojoom de la segunda división de Arabia Saudita, declinando un contrato que ya tenía arreglado con Motagua.

“Mi decisión fue porque no me llegó la oportunidad de la Selección. Si tú eres un jugador que hizo 22 goles en 29 partidos y no se te da la oportunidad, entonces uno debe ir entendiendo que esa puerta de la Selección está cerrada”, declaro Güity en entrevista con SB Deportes.

El jugador es consciente de que ahora que se va de Honduras, menos opción va a tener de lucir la H:

“Me costó tomar la decisión porque pensé que podía tener la oportunidad en la Selección y no me la dieron. Ahora lejos menos va a pasar y bueno, eso ya queda ahí”.

Por otro lado, Franco reveló qué ocurrió tras dar vuelta atrás al acuerdo que tenía con Motagua, a quienes debió pedir disculpas. “Ya teníamos todo para arreglar y a último momento se da la opción para salir. Ellos entendieron también que esto es por la familia, tengo 32 años y es una oportunidad para mí de abrirme puertas y de buscar un mejor futuro”, agregó.

El goleador, quien afirmó que se marcha ilusionado de poder abrir espacio para más jugadores ‘catrachos’, confirmó que tendrá un contrato de 6 meses con opción a ampliarlo a un año.

“Vamos a ir a tratar de adaptarnos”, sentenció.