Bomba: Deiby Flores se va del Olimpia

La región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se encuentra paralizada por la Copa Oro 2021, y todos los flashes dentro de los límites de la Concacaf apuntan a este torneo insignia que poseen. Sin embargo, algún haz de luz puede recaer en las ligas locales, más aún cuando se dan hechos importantes.

Dentro de ese rubro entra la partida de Deiby Flores del Olimpia, algo que el propio futbolista comunicó este miércoles al mediodía en su cuenta oficial de Instagram, por medio de una extensa carta repleta de agradecimientos a las diferentes personas que rodearon su vida deportiva en los últimos años.

"Me voy del Club Olimpia Deportivo, de la que ha sido mi casa durante 2 años y medio. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar", se puede observar primeramente en el posteo, que en una hora alcanzó casi 7.500 reacciones y un gran número de comentarios diversos.

"Quiero expresarle mi gratitud porque siento que le debo mucho al club, ya que cuando más lo necesitaba me dieron una oportunidad, creyeron en mí y en mi capacidad cuando nadie más la creía. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos", prosigue la carta.

La carta completa de Deiby Flores en Instagram

"Quiero darle las gracias a todo el club, jugadores, entrenadores, presidente, cuerpo técnico, a todos los que trabajan en oficina, lavandería, fisios, etc. A todos ellos muchas gracias por lo que he aprendido y el cariño recibido día a día. Y por otra parte a toda la afición merengue que pese a momentos malos también me han apoyado muchísimo. Espero volver algún día. Para mí no es un adiós, es un hasta pronto, pero pase lo que pase, ya son mi familia y los llevo en el corazón", concluye.