Gullit Peña contó cómo se gestó su llegada al Antigua de Guatemala

Luego de haberse consagrado campeón con el Deportivo FAS en este último Clausura 2021 de la primera división de El Salvador, Carlos "Gullit" Peña continuará su carrera en el Antigua GFC de Guatemala, buscando seguir consumando logros y cumpliendo los retos propuestos por la dirigencia.

En diálogo con Bolavip México, el azteca contó cómo fue que se gestó su llegada a la institución chapina: "Se dio por mi representante, Manuel Urenda. Me hizo saber que había interés del Antigua GFC y soy una persona a la que le gustan los retos y, por qué no, experimentar en el futbol guatemalteco".

Con relación a las tratativas, señaló: "Se dio todo muy bien, fluyó todo con exactitud y ahora andaremos por aquel país. Me gusta siempre conquistar todos los objetivos que me propongo, porque si ya no me motivara salir campeón, o estar en buen nivel, creo que ya me hubiera quedado en León. Me gusta seguir jugando este hermoso deporte, que por eso salí a los 13 años de mi casa".

El mensaje de Carlos "Gullit" Peña al Deportivo FAS tras su partida

A su vez, añadió que hubo otros equipos que también quisieron tenerlo en sus filas: "Hubo opciones, acercamientos de otros clubes, pero nada concreto. Con Antigua se platicó y me encantó como se hizo con la junta directiva. Estoy contento con firmar en esta gran institución".

Finalmente, recordó a su (ahora) ex club y el fútbol cuscatleco: "Es una liga muy competitiva, muy fuerte. Una liga de mucha calidad. Uno que otro partido me ponían marca personal, cosa que en México no se ve mucho. Nos adaptamos siempre de la mejor manera, lo más rápido que se pueda con los jugadores que tenemos al lado. Estoy muy agradecido con la gente de El Salvador. Con el Deportivo FAS y toda su gente".