Fernando Santos no se arrepiente de haber dejado en el banco a Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal se unió a los eliminados de la Copa del Mundo de Qatar 2022, luego que cayera 1-0 ante Marruecos en los cuartos de final, pero sin duda los ojos estaban en la estrella Cristiano Ronaldoquien nuevamente fue suplente y solo ingresó al segundo tiempo para intentar conseguir por lo menos el empate.

La decisión de repetir la suplencia de Cristiano fue del técnico Fernando Santos, que en los octavos de final versus Suiza la funcionó la estrategia, pero esta vez contra los africanos no fue así, por lo que los cuestionamientos no se hicieron esperar contra el estratega que no se mostró muy preocupado.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, fueron las claras declaraciones de Santos que rápidamente fue cuestionado en conferencia de prensa.

Fernando Santos apenas habló cuando fue preguntado por los medios de comunicación, incluso lo hizo de manera escueta y en especial cuando estas se trataban de CR7, demostrando que no le gustó que le cuestionaran su decisión y esto se ha venido repitiendo desde la ronda anterior cuando lo hizo por primera vez.

Hasta el momento, el futuro del entrenador no es claro, pero medios de comunicación de Portugal mencionan que Santos podría dejar su cargo, esto tomando en cuenta que no ha tenido logros desde la Eurocopa del 2016 y más por su relación con parte del equipo.