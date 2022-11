Las cosas no salieron bien para Cristiano Ronaldo en su regreso con el Manchester United. Tras no ser titular indiscutido en el equipo y tener diferencias con el cuerpo técnico y la dirigencia, ya no había nada que hacer en Inglaterra. Tras llegar a un acuerdo con el equipo de los Diablos Rojos para darle un punto y final a su contrato, CR7 estaría cerca de firmar un acuerdo millonario con su nuevo equipo a sus 37 años de edad.

El acuerdo que está cerca de cerrarse sería por dos temporadas y media. Los números de esta operación se ubicarían en los 200 millones de euros por temporada, incluidos sueldo y acuerdos publicitarios según publicó Marca. Cristiano Ronaldo rompería el mercado una vez más desde que lo hizo cuando fichó por el Real Madrid en 2009 por 94 millones de euros.

¿Nuevo equipo para Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo estaría yéndose al conjunto del Al Nassr de Arabia Saudita. Equipo que se ubica en la ciudad de Riad. Fue fundado en 1955 y juega en la Primera División de Arabia Saudita. Al-Nassr consiguió reputación a nivel continental y mundial tras participar en la primera edición Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2000. Este sería el nuevo destino para CR7 y con esto, se terminaría una etapa en el Viejo Continente.

Hay que aceptar que el fútbol también está cambiando, así como su mercado. El balompié árabe está en crecimiento, tal y como demuestra el goteo de jugadores de nivel aunque en sus últimos años de carrera. Los dirigentes buscan relanzar la competición y saben que si Cristiano Ronaldo llega será el principal reclamo para recibir el buscado impulso mediático.