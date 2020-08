Fernando Fiore se prendió al debate por el mejor de la historia de Concacaf

En una entrevista exclusiva para Fútbol Centroamérica, el reconocido comunicador argentino, Fernando Fiore, compartió sobre distintos temas en relación al fútbol centroamericano. En medio de la charla se le preguntó sobre los máximos exponentes de la historia de la Concacaf, y no dudo al momento de mencionar a Jorge el Mágico González.

No podemos comparar a Hugo Sánchez con David Suazo ni con ningún otro, pero que ser cinco veces pichichi, una y otra vez en el Madrid y en el Atlético es estar muy arriba. El tema es quién ha podido redituar en Europa como lo hizo un Mágico González", empezó diciendo. Pese a no haberlo visto jugar, el 'Presidente de la República', como se le conoce en el medio, explicó su postura.

Mágico González, considerado por muchos como el mejor de la historia de la Concacaf.

"Era muy difícil catalogarlo al Mágico, no te puedo decir que lo vi por qué en los 70's y 80's en Argentina no se veía futbol en televisión como se ve ahora, pero no puede haber tanta gente equivocado mintiéndonos desde allá. Yo tengo un gran amigo, Pancho Barona, que es el guitarrista de Joaquín Sabina, y él me decía 'Fernando yo lo he visto al Mágico en España y era lo máximo', entonces no puede haber tanta gente equivocada", aseguró.

Fernando Fiore, reconocido periodista en Latinoamérica.

Al final de la entrevista, se entendió que Fiore puso a Hugo Sánchez por encima del resto. Y de ahí en adelante, en la lucha están algunos otros como Suazo, Keylor Navas, Cuauhtémoc Blanco, y el Mágico González, en ningún orden especifico.