Fenafuth asegura que Montreal no quería prestar a Quioto

La Federación de Futbol de Honduras no se ha quedado cayada y ha lanzado algunos dardos a Montreal FC, club donde milita el delantero Romell Quioto, asegurando que se intentó no prestar al futbolista para los partidos de la Fecha FIFA de septiembre, aduciendo que todavía no se encontraba recuperado de su lesión.

Gerardo Ramos, gerente de la Fenafuth y la Selección Nacional, dio a conocer que se le dio seguimiento a Quioto desde que se lesionó y que se actuó bajo el reglamento de FIFA para tener al jugador disponible, pues el club pidió que no fuera convocado, pero al final sí se hizo el llamado al futbolista para ver su estadio de salud.

“Él nunca se lesionó, no se rompió, se le debilitó el músculo y por eso se sacó del juego ante Qatar y no se puso contra México en la Copa Oro. Si tuvo un toque muscular y él se recuperó. Los médicos nuestros son muy profesionales y siempre se le dio seguimiento. Montreal quiso poner que estaba lesionado, que no lo convocáramos, pero ya no nos chupamos el dedo”, dijo.

“Podemos traer jugadores lesionados, para poderlos revisar nosotros ya que el reglamento lo permite y Romell va a estar en el partido. Él está bien, todo el mundo hace su fuerza. Esto es la eliminatoria mundialista. Lo vimos ante Toronto y las reglas son claras, uno tiene que cumplirlas y no hacer favores y sencillamente jugar; Quioto está bien y va a jugar”, finalizó.

Romell Quioto arribó hoy a Montreal, Canadá, para concentrarse con la Selección Nacional, para prepararse de cara al partido del dos de septiembre contra Canadá, en el inicio de la octagonal final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.