FIFA 21: Keylor Navas es elegido en el equipo de la semana

Keylor Navas ha maravillado a compañeros y adversarios en el último partido del PSG ante el Brest, por la decimonovena jornada de la Ligue 1 2020/21 de Francia. Allí tuvo varias intervenciones de suma importancia para mantener el arco en cero, en lo que fue victoria de los suyos por 3-0.

Esto le ha valido varios elogios desde distintos sectores, incluyendo su propio entrenador, Mauricio Pochettino. Este miércoles, quien le rindió tributo fue EA Sports, al incluirlo en el famoso Equipo de la Semana que confeccionan con los elementos más destacados del respectivo término.

Por lo mencionado, el juego le otorgo una carta IF del Team Of The Week 16 (TOTW 16). Se trata de la primera de ese estilo que obtiene en el FIFA 21, tras haber percibido tres en la edición pasada del famoso videojuego (¡Con la última en FIFA 20 llegó a tener un global de 91! Para tomar dimensión de ello, es el mismo puntaje que tiene Lewandowski).

Otros futbolistas que integran el Equipo de la Semana 16 y acompañan en el listado a Keylor Navas son Antoine Griezmann; José Gayá; Danilo; Dani Parejo; Achraf Hakimi; Marco Reus; Memphis Depay; Kevin Volland y Youssef En-Nesyri, entre varios más que se desempeñan por fuera de las cinco grandes ligas.

Cabe mencionar que el guardameta centroamericano también se encuentra nominado al TOTY (Team Of The Year), de donde se desprenden los mejores del año a criterio de los fanáticos (así como también las cartas más valiosas, llegando incluso a 99 de overall).