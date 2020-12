Marcus Velado-Tsegaye: "En 5 años me veo jugando en una de las ligas grandes de Europa"

Este 2020 no fue todo negativo para El Salvador, más allá del mal presente que está viviendo con la selección y la difícil salida de Carlos de los Cobos. Los cuscatlecos apostaron fuertemente en contrar jugadores con ascendencia salvadoreña por distintas partes del mundo y convencerlos de que representen al país centroamericano. Tal y como hicieron con Marcus Velado-Tsegaye.

El joven de 19 años se destaca en el Edmonton FC de la Canadian League y ya jugó sus primeros minutos con la Sub 20 de El Salvador. En FCA tuvimos la posibilidad de entrevitarlo de forma exclusiva para que nos cuenta como está viviendo este presente y como se ve de acá en un futuro relativamente cercano.

Para empezar, Marcus Velado-Tsegaye habló sobre su pasó por las tierras cuscatlecas y el fútbol que vio: "He estado en El Salvador antes. Mi primera fue hace más de 10 años y me quedé principalmente en Chalchuapa con mi familia que vivía allí. Mientras estuve recientemente pude ver algunos de los juegos en persona. Vi Alianza, Santa Tecla y Atlético Marte".

También se refirió al cariño que está recibiendo de los aficionados salvadoreños por las redes sociales: "Me siento honrado de que El Salvador haya mostrado su interés en mí y el gran apoyo de los fanáticos que he recibido. Con todo el apoyo, trato de mantenerme humilde y equilibrado para poder rendir al máximo y mantenerme a la altura de los estándares que me he fijado. No lo veo como una presión, lo veo más como una oportunidad para mostrarme".

Marcus estuvo elegido entre las 20 grandes promesas juveniles de la Canadian League y opinó sobre eso: "Vi la lista y no es algo en lo que me enfoque demasiado, pero fue agradable ver mi nombre incluido en la lista y una buena motivación para permanecer allí. La idea es trabajar para llegar aún más alto. Cada año intento ser el mejor jugador de fútbol que puedo ser y aprender y mejorar todo el tiempo".

Para finalizar, le preguntamos como se veía de acá un futuro y legionario no dudó: "En los próximos 5 años me veo jugando en una de las cinco mejores ligas de Europa. Creo que es importante para los jugadores jóvenes como yo apuntar a lo grande y hacer todo lo posible para lograr sus objetivos".