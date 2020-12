La FESFUT busca recaudar dinero para poder despedir a Carlos de los Cobos

Es insólito lo que está ocurriendo en la FESFUT con la salida de Carlos de los Cobos. El Comité Ejecutivo se volvió a reunir para definir el futuro del entrenador de El Salvador y parece un hecho que no continuará más en el cargo. La dura derrota contra una selección debutante y llena de juveniles como fue la de Estados Unidos terminó marcando el fin del estratega mexicano.

Desde hace días se conoce que quieren tomar esta decisión, pero no se está llevando a cabo debido a que no cuentan con el dinero suficiente para poder pagarle lo que corresponde. Tiene que abonarle todavía casi 500 mil dólares y la Federación no cuenta con el dinero suficiente para afrontar esto. Es tanta la necesidad que terminaron haciendo un pedido público para que aparezcan empresas que ayuden a recaudar ese monto.

“La idea es llegar a un acuerdo ambas partes. Hay un monto que pagar de $480 mil dólares y hay que ver de donde se tiene que sacar. Si hay alguien, alguna empresa o alguien interesado, así como meten presión, nosotros estamos abiertos a que venga ese dinero”, contó Emerson Ávalos, vicepresidente del Comité Ejecutivo, a la prensa.

������ ¡Insólito!



�� La FESFUT reconoció que no puede despedir a Carlos de los Cobos de la Selecta porque no tienen dinero.



��♂️ Deben pagarle casi 500 mil dólares al entrenador mexicano y como no tienen esa suma llamaron a empresas privadas para recaudar. pic.twitter.com/D6j9C1bhgo — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) December 20, 2020

Y agregó: “Hay que hablar con él, ser pensantes, tener la estabilidad porque se está a la vuelta de la esquina y sería un atentado hacer las cosas antojadizamente. Hoy por hoy, el técnico tiene un respaldo a través de FIFA, donde pueden llegar las cosas y vernos afectados. la espera de tener otras reuniones y esperamos seguir debatiendo ese tema. No solo la afición está esperando a que se resuelva esto, si no que es algo a nivel del país".

La FESFUT insiste con que apuntan a lograr finalizar el contrato de Carlos de los Cobos antes de fin de año. Quedan pocos días y será vital la posición que tome el entrenador mexicano sobre todo esto. La relación no es buena, se vio claro en los mensajes de la hija del técnico, y sería raro que el estratega termine aceptando reducir el monto que le deben pagar por su trabajo.