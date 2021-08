El motivo de la salida de Enrico Hernández del Vitesse

A final de la temporada pasada, Enrico Hernández fue subido de forma definitiva en el primer equipo del Vitesse y hasta jugó varios minutos en las últimas fechas de la Eredivisie. En El Salvador ya se ilusionaban con la posibilidad de ver por primera vez a un cuscatleco jugando la Europa League, pero ese sueño será pospuesto por un tiempo.

Para sorpresa de varios, el atacante de 20 años fue presentado en el FC Eindhoven de la Segunda División neerlandesa. Estará cedido durante una temporada entera y seguirá perteneciendo al Geel en Zwart, negro y amarillo como lo apodan en Países Bajos, por un tiempo más.

¿Por qué Enrico Hernández deja el Vitesse?

El club le sigue viendo muchas condiciones al juvenil legionario salvadoreño, pero creen que todavía no está listo para jugar en la delantera del primer equipo. Lo dejaron irse cedido para que sume minutos y no se quede con el Sub 21 o esperando las pocas oportunidades que pueden darle en el banquillo de suplentes.

Por eso, le extendieron el contrato hasta junio del 2024 y lo prestaron al FC Eindhoven, que promete pelear el ascenso a la máxima categoría del fútbol de los Países Bajos. Será una buena oportunidad en la carrera de Enrico que necesita la confianza para desarrollar su mejor versión.

Esto también beneficia a la Selecta, Hernández llegará a los partidos por las Eliminatorias Concacaf con mucha más continuidad. Ya demostró su gran nivel en el Preolímpico de Guadalajara y ahora le toca hacerlo con la selección mayor. Hugo Pérez lo espera con los brazos abiertos al delantero.