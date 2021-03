Diego Vázquez denuncia la Comisión de Disciplina ante el Comisionado de Derechos Humanos

A comenzado un nuevo escándolo y tiene a Diego Vázquez como protagonista. La Comisión de Disciplina decidió sancionar con cuatro partidos y 30 mil lémpiras por sus dichos antes de que comience el Clausura 2021. El estratega argentino había dicho: "La Liga, la Comisión y la Federación la maneja un equipo a su antojo". Tras conocer los encuentros de suspensión, el director tecnico de Motagua decidió hacer una presentación frente al Comisionado de Derechos Humanos.

"No he hecho nada. Hay derechos humanos y me los están violentando. No me están dando derecho a la defensa, derecho a ser escuchado y no me dejan ni entrar a un estadio. Es bastante fuerte y no me explican por qué. A todos lo demás los han llamado, citado y escuchado. Esto es a título personal, pero están afectando a la institución", declaró el DT ante los medios.

Después explicó por qué decidió denunciarlos: "Supuestamente las declaraciones que di fueron hace un mes, en la pretemporada y esperaron cuatro partidos, justamente este momento para dar la sanción. Fuimos y no nos escucharon. Hicimos la apelación, presentamos los documentos y ni siquiera los contestaron. Simplemente es para hacer constar que están violentando mis derechos".

Diego Vázquez denunció a la Comisión de disciplina por la sanción, tras sus dichos: pic.twitter.com/TMPimbD7nD — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 2, 2021

El que habló también fue Astor Henríquez, abogado de Diego Vázquez: "Se denunció que hay una clara denuncia al derecho a la defensa, la Comisión de Disciplina sí cita a unas partes para poder comparecer, en el caso de Diego solo se le notifica la sanción, no se le da el derecho a una audiciencia de descargo, nada, tampoco el derecho de poder exponer lo que sucedió".

Y finalizó: "Sabemos que muchas situaciones en el fútbol es un sector desprotegido y con un conglomerado importante, bajo la reglamentación de Fenafuth en este caso en el Código Disciplinario, jugadores, directivos, árbitros y muchos más; en este asunto sabemos más que todo que no es un Tribunal Ordinario si no que más que todo es para sentar un precedente".