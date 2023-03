La Kings League ha llegado para quedarse pero a David Faitelson no le termina de convencer esta idea.

Guste o no, la Kings League es uno de los mejores eventos de la historia de Twitch organizada por Gerard Piqué, la cual trata de una liga de fútbol 7 versus 7 cuenta con la participación de streamers, ex futbolistas y otras figuras de todo el mundo. Esto está cambiando la manera de mirar el fútbol, pero a David Faitelson no le ha terminado de convencer estas nuevas ideas y así lo ha expresado a través de su cuenta oficial de Twitter.

En la final de este gran evento disputado en el Camp Nou, lograron ingresar más de 90.000 personas en el estadio del FC Barcelona. Algo realmente impensado que tan solo ha tenido unos meses desde su creacción. Además, a través de Twitch han estado más de 2 millones de personas conectadas viendo esta gran final. Davdi Faitelson tuvo su opinión al respecto.

David Faitelson en contra de la Kings League

"A propósito de la “Kings League”, pueden cambiar las reglas, adaptarse a las mentalidades de las nuevas generaciones, adaptar el futbol con la esencia de los video juegos, pero si no tienen a Messi, a Cristiano, a Halland o a Mbappé, no existen", afirmó Faitelson a través de su cuenta oficial de Twitter.

"La famosa “Kings League” de Gerard Piqué tiene gran parte de los fundamentos futbolísticos que proponía la MLS estadounidense de los ochenta. Hoy, es toda una novedad que promete ser un éxito rotundo. Puede que aquella MLS estuviera adelantada a su tiempo", sentenció David Faitelson a través de sus redes sociales.