La Kings League sigue creciendo de la mano de Ibai Llanos y Gerard Piqué en donde han tenido la oportunidad de fichar a exjugadores de la talla de Ronaldinho para un torneo que al pasar los días, a través de los portales digiales, la gente se interesa por consumir este tipo de contenido, que a su vez da la chance de ver a otros exfutbolistas de tener una nueva ventana luego del retiro. En esta ocasión, Bryan Ruiz dio su respuesta definitiva tras recibir una invitación a partiriciar de este evento.

Recordemos que hace unos días Ibai contactó a Ruiz mediante un mensaje directo en el Instagram del referente de Alajuelense. Lo hizo en una transmisión en directo en Twitch. El español empezó a investigar sobre el tico de quien le quedó un buen concepto entre ellos por su carrera e incluso por el hecho de que recién se retira, ya que otros jugadores también captaron su ojo, pero no le terminaba de gustar el hecho de que estuvieran retirados por un tiempo prolongado. En este sentido, Bryan Ruiz ya dio una respuesta definitiva.

La respuesta de Bryan Ruiz

“Bryan Ruiz me habló porque al parecer se estaba liando mucho en redes sociales para bien, pero él aparte que está en Latinoamérica o no sé bien donde está, va a jugar Javi Espinoza y no vamos a necesitar de ningún jugador”, explicó Ibai Llanos en uno de sus directos, descartando así la posibilidad ede sumar al costarricense a la Kings League.

De esta manera se terminaron de despejar todas las dudas. Bryan Ruiz tras formar una extraordinaria carrera en equipos como el Fulham, Sporting y Twente, tomó la decisión de retirarse del fútbol en diciembre de 2022 tras el Mundial de Qatar 2022 y desde ese entonces, el costarricense se encuentra dedicado a otras actividades alejadas al fútbol.