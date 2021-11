Hace unos días se dieron a conocer los formatos de los repechajes en las distintas confederaciones rumbo al Mundial de Qatar 2022. Recordemos que muchas selecciones deberán luchar en 2022 para quedarse con alguna de las 19 plazas restantes que aún quedan para clasificar a la próxima cita mundialista. En Europa hubo un caso muy particular, y es que de avanzar en sus llaves: Portugal e Italia, se estarían enfrentando en la próxima fase, es decir, alguna de estas dos selecciones no estará en Qatar 2022 y David Failteson tuvo una postura bien particular al respecto.

Para el área de Concacaf tras haberse conocido el sorteo, su rival será el ganador de OFC (Oceanía), quien en repescas anteriores, ya se había enfrentado a la Confederación de Centroamérica y Norteamérica. A diferencia de ediciones pasadas, ahora se jugará a partido único donde el que gane en un campo neutral, se llevará el último pase al Mundial de Qatar 2022. Los compromisos tendrán fecha para el 13 y 14 de junio de 2022 (incluyendo el choque entre Conmebol y AFC).

A través de sus redes sociales, David Faitelson expuso lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter. "Yo le quitaría medio boleto a Concacaf y medio boleto a Oceanía para asegurarme que el futbol italiano y la figura de Cristiano Ronaldo estén en el próximo Mundial", comentario que trajo mucha tela que cortar, tomando en cuenta que a pesar de que el periodista ha sido muy crítico con el nivel de Concacaf, no ha sido tan sencillo para México en el Octogonal Final.

Recordemos que de esta manera el equipo que termine ocupando la cuarta posición en el Octogonal Final de Concacaf, se disputaría la repesca ante la selección de Oceanía que no consiga clasificar de forma directa a Qatar 2022. En este momento, Panamá estaría pasando al repechaje, siendo el cuarto con 14 puntos por debajo de México (14), Estados Unidos (15) y Canadá (16). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que aún faltan 6 jornadas por jugarse.