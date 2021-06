Mauricio Solís da pistas sobre los titulares de Costa Rica contra Estados Unidos

La Selección de Costa Rica enfrentará a su par de Estados Unidos esté miércoles a las 17 horas de Centroamérica, por un amistoso internacional en el marco de la Fecha FIFA que se está usando en varias partes del mundo para darle continuidad a las Eliminatorias. Al tener su plaza asegurada ambos en el Octogonal Final, puede recurrir a juegos de fogueo.

Los dirigidos por Ronald González vienen de perder por penales tanto las semifinales (vs. México) como el duelo por el tercer puesto (vs. Honduras) en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que buscarán recomponerse (y tal vez obtener su primer triunfo en más de un año) ante los flamantes campeones de esa competición.

En cuanto a los once futbolistas que estarán desde el arranque en La Sele, el asistente de Ronald González, Mauricio Solís, reveló algunos detalles. "Vamos a refrescar y le vamos a dar un poco más de juventud al once estelar, tratando de mantener un equipo competitivo", manifestó primeramente.

"Confiamos en todos los jugadores que llamamos y sabemos de la capacidad que tienen para poder sacar un encuentro de este tipo", añadió. Además, indicó que "los estadounidenses son un equipo rápido, que maneja bien el balón y que tiene muy clara la filosofía del técnico". Analizó, en esa misma línea: "Siempre salen jugando con la pelota de pie a pie, con combinaciones desde atrás, arriesgando el balón, y creo que eso no va a cambiar".

"Sabemos que llegarán muy motivados, no solo por haber quedado campeones, sino también después del partido que le hicieron a México; con todo lo que pasó y de la forma en que lo hicieron", completó.