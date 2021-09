Costa Rica vs México: ¿Qué sabemos de los lesionados en La Sele?

A pocas horas de que inicie el segundo juego eliminatorio de La Sele en suelo costarricense, el panorama para los dirigidos por Luis Fernando Suárez es confuso, no solo por lo exigente del rival de turno, sino por la lista de jugadores que presentan problemas de lesiones y que representan un difícil reto para el estratega en su búsqueda por lograr una formación que pelee los 90 minutos contra un poderoso México que viene de ganar en casa contra Jamaica.

Los problemas de lesiones para la tricolor se presentaron desde hace varias semanas, tan solo días después de la convocatoria oficial para los primeros tres partidos eliminatarios, pero se agravaron poco antes del encuentro amistoso contra El Salvador. En la lista de jugadores figuran Yelstin Tejeda, Barlon Sequeira, Alonso Martínez y mas recientemente Joel Campbell.

Caso por caso

Yeltsin Tejeda : Para el volante recuperador Yeltsin Tejeda, un golpe y un desgarro en su muslo izquierdo lo alejó por completo de la triple programación y verlo con la casaca nacional no es una opción en estos momentos.

: Para el volante recuperador Yeltsin Tejeda, un golpe y un desgarro en su muslo izquierdo lo alejó por completo de la triple programación y verlo con la casaca nacional no es una opción en estos momentos. Barlon Sequeira : Luego de ser convocado, el atacante presentó una ruptura en el aductor largo del muslo interno (también de su pierna izquierda) por lo que su recuperación tardará aún varias semanas más.

: Luego de ser convocado, el atacante presentó una ruptura en el aductor largo del muslo interno (también de su pierna izquierda) por lo que su recuperación tardará aún varias semanas más. Alonso Martínez : El escurridizo delantero manudo tuvo una efímera alegría en la selección luego de ser llamado para reemplazar al su compañero Barlos Sequeira, sin embargo, apenas se incorporó al cuadro nacional, presentó un desgarro en el bícep femoral izquierdo y se pierde estos tres primeros encuentros.

: El escurridizo delantero manudo tuvo una efímera alegría en la selección luego de ser llamado para reemplazar al su compañero Barlos Sequeira, sin embargo, apenas se incorporó al cuadro nacional, presentó un desgarro en el bícep femoral izquierdo y se pierde estos tres primeros encuentros. Joel Campbell: Aunque las esperanzas están cifradas en la figura del Monterrey de México, su participación ante los aztecas aún es un misterio. El número 12 se entrenó con normalidad este sábado y el problema de su tobillo parece haber mejorado considerablemente, sin embargo, el cuerpo médico esperará hasta el último momento para tomar una decisión sobre la participación de Joel.

Otro que no se sumaba de lleno a los juegos de la Selección era el capitán Bryan Ruiz, quien solamente vio 15 minutos de acción en el juego contra Panamá por no estar al 100% de su rendimiento; no obstante, el dos veces mundialista sacó la casta este sábado al indicar que se siente en plenas condiciones para jugar y que será decisión del profe Suárez si sale al terreno de juego desde el inicio o deberá esperar en la banca.

Costa Rica se enfrentará a México este domingo al ser las 5 pm (hora Costa Rica) en lo que será el segudo de tres partidos correspondientes a la eliminatoria mundialista de Concacaf hacia Catar 2022. Actualmente México lidera la tabla clasificatoria con tres puntos, miesntras que los ticos están con un solo punto en la cuarta posición