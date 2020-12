Continuidad de Walter Centeno en el Deportivo Saprissa está en duda

Cuando inicia un nuevo torneo en Costa Rica el Deportivo Saprissa partirá siempre como uno de los grandes favoritos: por historia, plantilla, presupuesto, entre otras cosas. En este 2020 no fue diferente, además tomando en cuenta que venía de ser campeón en el pasado campeonato. Por ende, los dirigidos por Walter Centeno tenía casi que la obligación de al menos disputar una nueva final.

Sin embargo, esto no va a poder darse luego de quedar eliminados en las semifinales ante Herediano con un contundente (4-1) que los dejó fuera muy prematuramente del campeonato local. Situación que no le gustó para nada a la afición y tampoco a la directiva del club. Ante esta situación, Walter Centeno se pronunció y a su vez habló sobre su futuro.

"Nosotros en esta semana vamos a hablar, vamos a analizar. Nosotros junto con Víctor (Cordero) y el cuerpo técnico ya tomamos decisiones de reunirnos, de ver qué tenemos que hacer. Queríamos el bicampeonato, luchamos por él, fue un semestre muy duro. Tuvimos mucha adversidad, nos repusimos, pero no nos alcanzó, somos conscientes de eso. Se ha trabajado en muchas áreas en este equipo y vamos a seguirlo haciendo", comentó Walter Centeno para ESPN.

"Los números están ahí. De cuatro, uno, bueno... Si bien es cierto no ha habido un bicampeonato, a nivel de otros clubes, siempre ha habido un cambio y entonces si a mí no me avalan imagínese a otros, verdad. Lo importante es seguir el camino que hemos venido estructurando aquí en Saprissa y hasta el momento vamos a seguir trabajando”, culminó Walter Centeno.

Recordemos que a pesar de haber quedado eliminado en el torneo local, el Deportivo Saprissa está en las semifinales de la Liga Concacaf en donde se enfrentará al Arcahie de Haití el próximo 5 de enero de 2021. A corto plazo, sería una gran oportunidad para Centeno para lavar un poco esta imagen, recordando que tiene contrato con los Morados hasta mediados de 2022.