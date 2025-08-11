Es tendencia:
Nadie lo vio venir: Paté Centeno se aleja de Costa Rica y entra en el radar de un grande de Centroamérica

El futuro de Walter Centeno tendría una gran novedad lejos de Costa Rica. Descubre todos los detalles de este movimiento.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Walter “Paté” Centeno vuelve a ser protagonista en el mercado de entrenadores de la región, luego de que surgiera el interés de un club histórico de Centroamérica por sus servicios.

El exseleccionado costarricense, reconocido por su estilo de juego ofensivo y su capacidad para potenciar a sus equipos, empieza a sonar con fuerza fuera de Costa Rica.

¿A dónde podría ir Paté Centeno lejos de Costa Rica?

El periodista hondureño Gustavo Roca informó que Walter Centeno figura como una de las principales opciones para dirigir al Motagua en caso de que el club decida prescindir de Diego Vázquez.

Qué falta para qué Walter Centeno firme su renovación con el Saprissa? - ESPN
Paté Centeno en Deportivo Saprissa

Según información desde FCA, este martes podría definirse el futuro de Diego Vázquez al frente del Motagua, aunque la decisión dependería en gran medida del propio entrenador, ya que el club tendría que pagarle la totalidad de su contrato en caso de destituirlo

En la lista de posibles reemplazantes figura Walter “Paté” Centeno, acompañado por otros candidatos, entre ellos un técnico español y dos argentinos.

Un reto que podría cambiar su carrera

De concretarse esta posibilidad, Walter “Paté” Centeno afrontaría una oportunidad única para demostrar su capacidad en un entorno competitivo fuera de Costa Rica. Un desafío de este calibre no solo pondría a prueba su propuesta futbolística, sino que también le permitiría consolidar su nombre a nivel internacional.

