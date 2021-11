El próximo año la Concachampions 2022 no contará con varias instituciones grandes de Centroamérica. A continuación, repasamos las seis más importantes.

La Liga de Campeones de la Concacaf (denominada comúnmente como Concachampions) 2021 concluyó el 28 de octubre con Monterrey alzando el título por quinta ocasión y extendiendo la hegemonía mexicana a 15 años. Esto le permitirá además participar del Mundial de Clubes del 2021, el cual se llevará a cabo a principios del 2022.

A pesar de que aún falta y mucho para que la próxima edición comience, lo cierto es que prácticamente todos sus participantes ya están definidos. Únicamente restan el campeón de la MLS Cup 2021 (14 equipos distintos están en carrera) y aquel que conquiste el Campeonato Canadiense de Fútbol (Toronto FC o CF Montreal).

Muchos de las entidades que tomarán acción en el evento gozan de gran historia y prestigio, aunque es pertinente señalar que otros elencos con importante notoriedad han quedado marginados. A continuación, repasaremos (en un orden que no representa su calidad o renombre) a las seis instituciones centroamericanas que, teniendo la investidura que tienen, no han accedido a la Concachampions 2022.

Olimpia (Honduras)

El vigente tricampeón hondureño no estará presente en la venidera Liga de Campeones, siendo su segunda ausencia desde que el torneo posee su actual denominación (la otra fue en 2019). Esto se debe a que fue descalificado en los octavos de final de la Liga Concacaf, debido a lo acontecido en Surinam con el Inter Moengotapoe.

Marathon (Honduras)

El monstruo verde, cuarto conjunto más laureado de su país con nueve estrellas, tampoco participará. Si bien estuvo en la Liga Concacaf 2021 e incluso llegó a los cuartos de final, fue el peor eliminado en esa instancia, algo que lo privó de una de las seis plazas a la Concachampions 2022.

Alianza (El Salvador)

Aquel equipo que estuvo a segundos de eliminar a Tigres de México (eventual campeón) en la primera ronda de la edición 2020, repetirá ausencia tal como en 2021. El ganador de la Copa de Campeones en 1967 y tercera entidad más laureada de El Salvador no pudo pasar de los octavos de final en la Liga Concacaf 2021 (donde Comunicaciones de Guatemala lo derrotó).

Deportivo FAS (El Salvador)

El vigente campeón cuscatleco y más ganador de su nación tampoco estará en la Concachampions 2022. Si bien estuvo en la Liga Concacaf 2021, se despidió de manera prematura en la Ronda Preliminar, donde su verdugo fue el Forge FC de Canadá.

Alajuelense (Costa Rica)

Ganó este evento en dos oportunidades y fue finalista en otras tres. Es el segundo más ganador de la Primera División de Costa Rica con 30 títulos. Así y todo, los manudos no obtuvieron un boleto a la Concachampions 2022. ¿La razón? Guastatoya de Guatemala los eliminó de manera sorpresiva en octavos de final.

Municipal (Guatemala)

Llegó a dos finales de la Copa de Campeones, ganando una en 1974. Es también el máximo ganador en Guatemala con 31 títulos. Sin embargo, no estará en la Concachampions 2022 debido a que no logró acceder a la Liga Concacaf 2021 (ya que no obtuvo ni en Apertura 2020, ni el Clausura 2021, ni tampoco fue el mejor subcampeón de los dos torneos).