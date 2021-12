Este miércoles 15 de diciembre tendrá lugar uno de los momentos más importantes de la cada vez más cercana Concachampions 2022: el sorteo de los cruces de la primera ronda. 16 equipos verán mañana cómo será su ruta camino a la gloria; al reinado en la región y al boleto para el Mundial de Clubes 2022.

¿Qué equipos participan y cuáles son los bombos?

Bombo 1 (clasificados del 1-8): CF Montreal (CAN), Club León (MEX), Colorado Rapids (USA), Cruz Azul (MEX), New England Revolution (USA), Pumas UNAM (MEX), Seattle Sounders FC (USA) y New York City FC (USA).

Bombo 2 (clasificados del 9-16): Cavaly AS (HAI), CD Guastatoya (GUA), Club Santos Laguna (MEX), Comunicaciones FC (GUA), Deportivo Saprissa (CRC), FC Motagua (HON) , Hamilton Forge FC (CAN) y Santos de Guápiles (CRC) .

¿Dónde y a qué hora se realizará el sorteo?

El sorteo se realizará este miércoles 15 de diciembre en Miami, Florida, a partir de las 6 PM (Hora del Este). En Centroamérica y México se podrá ver desde las 5 PM (salvo Panamá, que será desde las 6 PM). Además, se transmitirá por ESPN (Centroamérica), Fox Sports (México y Estados Unidos en inglés), TUDN (Estados Unidos en español) y las plataformas oficiales de Concacaf (la aplicación en iOS y Android; Youtube y Facebook).

¿Cómo será el sorteo?

Habrá cuatro bombos. El 1 y el 2 contendrá a los equipos respectivos de cada uno, mientras que el A y el B tendrán posiciones (Bombo A: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8; Bombo B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8).

El sorteo empezará con una esfera del Bombo 2, seguido de una del B, para confirmar la ubicación en las llaves. El mismo proceso se aplicará a los demás clubes del Bombo 2. Una vez que los ocho equipos hayan sido asignados a una ubicación de los octavos de final, la primera esfera del Bombo 1 será sorteada, seguido de una del Bombo A. El mismo procedimiento se aplicará para todas las esferas del Bombo 1.