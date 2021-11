Concacaf ha confirmado los procedimientos y bombos para el sorteo de la edición 2022 de la principal competencia de clubes de la Confederación, laLiga de Campeones Concacaf Scotiabank. El evento en vivo se llevará a cabo el miércoles, 15 de diciembre a las 6:00 pm ET, en Miami, FL, donde los equipos centroamericanos conocerán a sus rivales de los octavos de final.



El sorteo se llevará a cabo con cuatro bombos. Los bombos 1 y 2 contendrán las esferas con los nombres de los 16 clubes participantes. Los bombos A y B contendrán las esferas con las posiciones para los octavos de final.

Procedimiento del sorteo



Los bombos del sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, fueron distribuidos basados en el Ranking de clubes, tal como se ha vuelto habitual, la mayoría de equipos de México y Estados Unidos, estarían situados en el primero, mientras los centroamericanos, caribeños, un canadiense y Santos que será el único azteca, estarán en el dos.



Bombo 1 (clasificados del 1-8): CF Montreal or Toronto FC (CAN), Club León (MEX), Colorado Rapids (USA), Cruz Azul (MEX), New England Revolution (USA), Pumas UNAM (MEX), Seattle Sounders FC (USA) y el campeón de la MLS Cup 2021.



Bombo 2 (clasificados del 9-16): Cavaly AS (HAI), CD Guastatoya (GUA), Club Santos Laguna (MEX), Comunicaciones FC (GUA), Deportivo Saprissa (CRC), FC Motagua (HON), Hamilton Forge FC (CAN) y Santos de Guápiles (CRC).

Las posiciones para los octavos de final serán distribuidas en los bombos A y B de la siguiente manera:



Bombo A: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8.



Bombo B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8.



El sorteo comenzará sorteando una esfera del Bombo 2, seguido de una esfera del Bombo B, para confirmar la posición. El mismo proceso se aplicará a los clubes restantes del Bombo 2, siempre sacando primero un club, seguido de una posición del Bombo B. Una vez que los ocho equipos del Bombo 2 hayan sido asignados a una posición de los octavos de final, la primera esfera del Bombo 1 será sorteada, seguido de una esfera del Bombo A. El mismo procedimiento se aplicará para todas las esferas del Bombo 1.

Calendario

La acción de la SCCL 2022 comenzará con los octavos de final entre el 15 y el 17 de febrero (partidos de ida) y el 22 y 24 de febrero (partidos de vuelta). A los octavos de final le seguirán los cuartos de final de ida y vuelta en marzo y semifinales en abril. La final de ida y vuelta está programada para la última semana de abril y la primera semana de mayo, respectivamente.



Para los octavos de final, los clubes del Bombo 1 (mejor clasificados) jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa. Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los enfrentamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.

Para laslos clubes con mejor desempeño en lasde la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el(basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).15-17 de febrero (partidos de ida) y 22-24 de febrero (partidos de vuelta)8-10 de marzo (partidos de ida) y 15-17 de marzo (partidos de vuelta)5-7 de abril (partidos de ida) y 12-14 de abril (partidos de vuelta)26-28 de abril (ida) y 3-5 de mayo (vuelta)