Hernán Medford arremetió en contra de los árbitros tras perder contra Alajuelense

Hernán Medford nuevamente volvió a ser protagonista en una conferencia de prensa, la tarde de hoy mostró su molestia en contra del arbitraje, esto luego de la derrota de 2-3 de su equipo Cartaginés contra Alajuelense, en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2020 de la Liga Promerica de Costa Rica.

“Hay cosas que no están bien, así es complicado ir a dar un paso allá (en el juego de vuelta), es difícil que Cartaginés vaya a una final así y me preocupan más los árbitros que Alajuelense. Son tan descarados y dicen que no es mano ¿tienen una camiseta puesta o qué? No se pude jugar contra 14 en los partidos”, comenzó su conferencia de prensa el entrenador.

Y los mensajes continuaron por parte del estratega de los brumosos: “A la comisión de arbitraje les digo que me dejen en paz, que los castiguen, están jugando con una institución. Todo un año para trabajar ¿para que pasen estas cosas? Que se pongan las pilas. Demostraron que son un desastre. Ya botaron a la basura el trabajo de Cartaginés".

Además, Medford añadió que se siente cansado del arbitraje: “Me tienen cansado, es una gran prepotencia, cuidado vienen y me dicen algo porque les digo la verdad, incluso hasta los denunciaría porque parece que la tienen contra mí”, finalizó el técnico acerca de su critica en contra de los referís.

Por último, el entrenador aclaró que su enojo es solamente contra la comisión arbitral, porque Alajuelense hizo su trabajo dentro de la cancha, incluso lo catalogó de un gran equipo. “Ellos son un equipazo, no son los culpables, es la comisión de árbitros, tengo 30 años en esto y estas cosas dan vergüenza que pasen, tenía que desahogarme porque cuando juegan con cinco meses de trabajo no se vale”.