Esta noche, en gran parte de los Estados Unidos tendrá lugar el Daylight Saving Time (DST). Un cambio en el horario standard que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses deben realizar en sus relojes dos veces al año. El domingo 13 de marzo, las agujas serán alteradas por primera vez ya que el horario de verano entrará en vigencia.

Dicha práctica se viene realizando desde 1918 en Estados Unidos con el fin de sacarle un mejor provecho a la luz natural y así ahorrar energía. Aunque, como marca el New York Times, también tiene sus detractores (léase Unión Europea o estados como California, Florida u Ohio).

Daylight Saving Time: cuándo cambia la hora y qué debe hacerse con el reloj

El cambio de horario del invierno en vistas al verano se realizará en la madrugada del domingo 13 de marzo. La hora oficial del cambio es a las 2:00 a.m. de acuerdo a la zona horaria de cada región y las agujas deberán atrasarse a las 3:00 a.m.

Daylight Saving Time: qué estados no se adhieren al cambio horario

Las excepciones para el cambio de horario en USA son las que no tienen horario de verano y, en consecuencia, no cambiarán sus relojes. Estas son Hawaii y gran parte de Arizona, aunque también incluye a territorios como Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Vírgenes e Islas Marianas del Norte.