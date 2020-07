Byron Bonilla a pesar de salir del Saprissa, pensó que todavía sería útil

El actual campeón del fútbol en Costa Rica, el Deportivo Saprissa, tomó la determinación de renovarse de cara al próximo Torneo Apertura 2020, con el objetivo de mantener la motivación en su plantilla para competir y disputar un nuevo campeonato en el balompié tico. Fueron más de 10 bajas en el equipo y una de ellas fue el nicaragüense Byron Bonilla.

Ahora como nuevo jugador del Club Sport Cartaginés, el jugador pudo conversar para ESPN Digital admitió que luego de conocer su salida de los Morados, se tomó unos días para despejar la mente y poder tomar una decisión sobre su futuro y que además, pensó que la institución del Saprissa pudo haber seguido contando con él para el venidero.

Foto: Twitter / Deportivo Saprissa

Sin embargo, también aclaró que no hubo ningún problema con la institucion del Saprissa. Todo lo contrario, se siente agradecido con los miembros de todo el club, sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que hizo en beneficio de todos los relacionados al equipo, admitió que en algúun momento pensó que podía seguir siendo necesario.

¡Bienvenido Byron Bonilla! ��



El mediocampista es nuestro quinto refuerzo para el próximo torneo.



Bonilla estampó su firma por dos torneos ⚽#VamosCartaginés pic.twitter.com/74fnKmmwak — C.S. Cartaginés (@Cartagines) July 7, 2020

“La verdad no me voy con un sinsabor de Saprissa porque todos los días me levantaba a dar mi cien por ciento, trataba de ejercer mi mayor esfuerzo en la cancha, que ya no jugara no era decisión mía, pero estoy contento porque obtuve dos campeonatos en menos de un año, di todo de mi parte”, confesó el centroamericano Byron Bonilla para ESPN.

Byron Bonilla Tendrá la oportunidad de ser dirigido por Hernán Medford en su nueva etapa con el Club Sport Cartaginés, institución con la cual también aseveró sentirse muy ilusionado por llegar a un equipo que está capacitado para pelear grandes cosas en el balompié costarricense y además muy agradecido por la confianza del entrenador y de toda la dirigencia del Cartaginés.