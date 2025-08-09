Motagua da a Cartaginés y Marcelo Pereira la noticia que nunca esperaron; Saprissa está pendiente

Motagua lleva dos de dos en la Copa Centroamericana, venció primero a domicilio al Verdes de Belice (1-4) y luego al Independiente de Panamá (2-1) en casa.

El Azul Profundo es líder del grupo C con 6 puntos, los mismo que tiene Saprissa, pero el equipo de Diego Vázquez tiene mejor diferencia de goles +4.

La siguiente jornada es contra Cartaginés, que visita el Nacional de Tegucigalpa con la tarea de sumar, ya que en su primera fecha cayeron ante el Saprissa.

Para ambos es una final, pero Motagua ya va calentando el cotejo y ha dejado un mensaje claro a sus jugadores y cuerpo técnico.

¿Qué dijo Motagua y que Cartaginés nunca esperó?

Motagua publicó en sus redes sociales el calendario de sus próximos juegos, uno de ellos ante Cartago, el mensaje es claro: aquí se juega el boleto a la siguiente ronda.

“El jueves 14, regresamos a la Copa Centroamericana para recibir en el Estadio Nacional al Cartaginés de Costa Rica (8:00 p. m.), en un partido clave que podría asegurar nuestra clasificación a la siguiente ronda. Como dato, en el conjunto costarricense milita nuestro ex jugador Marcelo Pereira”, escribieron.

Motagua quiere llegar a la última fecha contra Saprissa clasificado y no con la tarea de ganar en Tibas, donde el último tiempo ha sufrido y mucho.

También recordaron la visita de Marcelo Pereira, uno de los jugadores del último tiempo que ha brillado en Motagua, el defensor es recordado por los goles que le marcó a Olimpia, no solo en partidos de tres puntos, si no que en finales. Incluso hasta fue capitán en su momento.

Nadie esperó que Marcelo iba a jugar algún día contra el Ciclón, pero esto sucederá en la Copa Centroamericana.

¿Qué necesita Motagua para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana?

Un triunfo ante Cartaginés prácticamente los clasifica a la siguiente ronda, un empate deja vivo a los demás dependiendo los resultados que saquen.

Estos partidos restan en el Grupo C de la Copa:

Jornada 3

-Independiente vs Verde – 14 agosto a las 6:00 p.m

-Motagua vs Cartaginés – 14 agosto a las 8:00 p.m

-Descansa: Saprissa

Jornada 4

-Independiente vs Saprissa – 20 agosto a las 6:00 p.m

-Cartaginés vs Verdes – 20 agosto a las 8:00 p.m

Jornada 5

-Saprissa vs Motagua – 26 agosto a las 8:00 p.m

-Cartaginés vs Independiente – 26 agosto a las 8:00 p.m