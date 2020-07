Marcel Hernández llegó a una conclusión sobre el interés del Deportivo Saprissa

A pesar de haber tenido más de 10 bajas para el próximo torneo, el Deportivo Saprissa todavía no descarta la posibilidad de contratar a un jugador más antes de que inicie el Torneo Apertura 2020 a mediados del mes de agosto. Y esto sigue ilusionando a toda la afición de los Morados, tomando en cuenta que tal vez haga falta un refuerzo para el ataque.

Hasta la fecha, las contrataciones que han hecho oficiales han sido las de el argentina Esteban Espíndola y de los costarricenses, Jimmy Marín y Daniel Colindres. Sin embargo, la marcha de Manfred Ugalde, la finalización del préstamo de David Ramírez y la inminente salida de Ariel Rodríguez, ha creado dudas en la ofensiva del equipo.

Foto: Twitter / Club Sport Cartaginés

Es por esto, que en los últimos días, la posibilidad de la contratación del cubano Marcel Hernández comenzó a sonar como una prioridad para el Saprissa. Sin embargo, El representante del jugador Ernaldo García y el presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, aseveraron para ESPN Digital, que esto no son más que rumores.

"Con respecto a nuestro jugador, Marcel Hernández, no hay nada nuevo, es jugador nuestro y no hay ninguna negociación en este momento que haga pensar lo contrario. No está en venta. Todo sigue igual a como estamos y es jugador del Club Sport Cartaginés”; averó el presidente del equipo.

Las actuaciones del cubano Marcel Hernández fue pretendido por muchos equipos en Costa Rica debido a sus grandes actuaciones. Sin embargo, mantiene contrato con Cartaginés hasta el año 2023 y esto también le impide tomar una decisión sobre su futuro. A menos que un equipo esté dispuesto a pagar su cláusula de recisión.