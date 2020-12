Emocionante mensaje de Jürgen Klopp para con Júnior Díaz

El actual ganador como mejor entrenador del año en los premios The Best, Jürgen Klopp , envió un mensaje muy emotivo directamente desde Inglterra para todos los niños que forman parte de la academia de fútbol que posee el jugador costarricense Júnior Díaz actual ficha de la Liga Deportiva Alajuelense. Recordando que el estratega alemán diigió al tico en el fútbol alemán.

“Júnior Díaz, ex jugador de mi ex club, Mainz 05, me pidió que dirigiera unas palabras a todos los chicos en la academia en Costa Rica. Entonces, el mensaje es: si quieres ser un jugador de fútbol profesional en el futuro, tienes que entrenar, entrenar y entrenar”, comentó Klopp.

“Necesitarás un poco de suerte, yo la necesitaba también y entonces el mundo se abrirá para ti. Disfruta el juego porque es el mejor juego en el mundo. Te veo, quizás pronto y quizás en Liverpool ¡Lo mejor, Jürgen Klopp! Adiós”, agregó el estratega alemán.

Desde el año 2012 hasta 2015, ambos personajes pudieron formar una gran amistad en el Mainz 05 del fútbol de Alemania y ahora el entrenador del Liverpool y el actual jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, recuerdan con cariño aquella época para los distintos proyectos que tienen los dos en la actualidad.

Somos el único club costarricense en el TOP 20 de toda AMÉRICA con más interacciones en facebook.��



¡Vamos con todo esta noche!��



�� @DeporFinanzas pic.twitter.com/JSFbW0vPF4 — L.D.A. (@ldacr) December 20, 2020

"De Klopp me llamó mucho la atención su sencillez, es una persona que disfruta el día a día. Se prepara, le gusta hacer bromas y es jocoso, eso sí, cuando está trabajando trata de exigir mucho y desarrollar el potencial de cada jugador al máximo. Fueron características que me llamaron de él", comentó el costarricense Júnior Díaz en una entrevista para ESPN.