La Federación de Costa Rica confirma al argentino Cristian Vella como DT de la Sub 20 y Junior Díaz en la Sub 17

En una reciente decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), se anunció la designación de los entrenadores para las selecciones Sub 20 y Sub 17 masculinas. Los elegidos fueron un ex mundialista con la Sele y un argentino que dirigió las inferiores de Boca.

Se tratan de Junior Díaz, quien se hará cargo de la Sub 17, y Cristian Vella, quien dirigirá la Sub 20. Ambos tendrán su primera oportunidad frente a un combinado nacional, pero ya cuentan con experiencia en divisiones menores de diferentes equipos.

Ambos entrenadores tendrán ante sí importantes retos en el corto plazo. La Selección Sub20 competirá en el torneo de Uncaf 2024 que se celebrará en Honduras del 19 al 25 de enero, seguido de clasificatorios mundialistas a mitad de año. Mientras tanto, la Sub17 iniciará su camino hacia las eliminatorias de su categoría.

Deberán familiarizarse rápidamente con sus nuevos dirigidos y encontrar las mejores joyas para enfrentar estos torneos que se avecinan. El objetivo es que Costa Rica vuelva a ser cuna de grandes promesas y se pueda ir realizando la tan necesaria renovación.

¿Quién es Junior Díaz?

Junior Díaz, un exmundialista y reconocido por su trayectoria con equipos como Herediano, Alajuelense, Wisla Cracovia de Polonia, Brujas de Bélgica y el Mainz 05 de Alemania. Desde que colgó los botines en el 2021, el ex futbolista ha trabajado como formador de talentos en la Liga y hasta llegó a ser asistente del entrenador del primer equipo, Albert Rudé.

¿Quién es Cristian Vella?

Cristian Vella, llega con un amplio bagaje que incluye equipos como Vélez Sarsfield, Club Atlético All Boys, Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano y Central Córdoba, así como experiencia en dirección técnica en clubes como Independiente de Avellaneda y las categorías menores de Boca Juniors, asume el desafío de liderar la Selección Sub20.

¡Para los verdaderos amantes del fútbol! Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado con lo último de Fútbol Centroamérica.