En medio de toda la polémica por la continuidad o no de Gustavo Alfaro en la Selección de Costa Rica, la Fedefútbol tiene un nuevo DT.

Se viven horas determinantes en la Federación Costarricense de Fútbol y hay muchos frentes abiertos. El principal es el que protagoniza Gustavo Alfaro con la Selección Mayor de Costa Rica.

El argentino tiene una oferta muy alta, desde lo económico, proveniente de Paraguay y podría marcharse por la cláusula. Los guaraníes estarían dispuestos a pagar 600 mil dólares a la Fedefútbol, a partir del primero de agosto, para quedarse con el argentino.

El otro frente es la Sub 20 que se encuentra jugando el Premundial de Concacaf. Los dirigidos por Cristian Vella están con un pie y medio ya en la siguiente fase, gracias al empate ante Cuba y la goleada 3-0 frente a Jamaica.

Por último, está la Sub 15 en dónde había una vacante importante: el entrenador. Los directivos no habían logrado ocupar el cargo, que quedó vacío desde que subieron a Cristian Vella a la Sub 20, hasta hoy que parece haber un serio candidato.

¿Quién será el nuevo entrenador de Costa Rica?

Según informó Kevin Jiménez, Roberto Castro será el nuevo entrenador de la Selección Sub 15 de Costa Rica. Era el asistente de Junior Día en la Sub 17 y tendrá la gran oportunidad de dirigir a las jóvenes promesas ticas.

Kevin Jiménez informó que Roberto Castro se haría cargo de la Sub 15.

Después del mal rendimiento en el Campeonato Concacaf Sub 15 que se jugó el año pasado, en donde Costa Rica terminó último. Ahora, la idea es volver a competir y, principalmente, ayudar al crecimiento a estos juveniles.