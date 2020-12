Alex López reveló las fórmulas que utilizarán para ser campeones del Apertura 2020

Antes de que iniciara este Torneo Apertura 2020, uno de los equipos que mejor se renovó para este campeonato, fue la Liga Deportiva Alajuelense, con el objetivo de frenar la sequía de títulos en el fútbol local, contrató a grandes jugadores en los que resaltaron el regreso de Bryan Ruiz para tener una sola meta: ser campeones.

En primera instancia han cumplido, siendo el primer clasificado a la gran final esperando por Saprissa y Herediano, fueron también el equipo más regular y de mejores números en la temporada regular antes de llegar a las semifinales. Para ESPN, Alex López conversón y analizó cuáles serían las formas para poder conquistar un nuevo título.

"Al final en estas instancias lo que le ha faltado a la Liga es ganar. A mí no me importa si vamos a jugar feo o encerrarnos dentro del arco, si vencemos, lo haremos de esa manera. Así que Le doy gracias a Dios que me permite estar en una nueva final para pelear otra vez por el título", comentó Alex.

Vivimos una temporada difícil pero como equipo sacamos la garra del León, unimos experiencia con juventud y superamos esta primera etapa con éxito, no fue fácil.



Todos somos uno, todos somos LA LIGA.



¡Vamos con TODO POR EL CAMPEONATO!#VAMOSCONTODO #SOMOSLALIGA pic.twitter.com/squfQC18Ge — L.D.A. (@ldacr) December 9, 2020

“Del mismo modo, esta final la jugaremos con más inteligencia, se deben ganar, si el equipo está bien entonces mis números quedan de lado porque lo que más anhela mi corazón es el ansiado título con Alajuelense", compartió el mediocampista López.

"La final que perdimos contra Herediano estuvieron casi que todos los partidos así (encerrados), ya nadie se acuerda de eso, sólo que ellos fueron campeones y merecido, nadie dice que lo ganaron mal. Necesitamos el título, si podemos jugar bonito bienvenido sea, pero si no, será feo siendo campeones", finalizó el jugador hondureño.