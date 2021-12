La Concacaf dio a conocer este viernes el calendario oficial para los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, donde los 16 clubes clasificados intentarán buscar avanzar de ronda, esta iniciará del 15 al 17 de febrero y concluirá del 22 al 24 del mismo mes para determinar a los que clasificarán a cuartos de final.

Concacaf indicó que el formato de competencia continuará de la misma manera, con una ronda de eliminación directa con partidos de ida y vuelta, siendo los peores ranqueados los que comiencen jugando de local y luego les tocará visitar, tal como ya se había determinado en el sorteo del certamen de hace dos días.

Estos son los días y horarios de los juegos:

Octavos de final – ida

Martes, 15 de febrero de 2022

6:00 PM (7:00 PM) Cavaly AS (HAI) vs New England Revolution (USA)

8:00 PM (7:00 PM) Santos de Guápiles (CRC) vs New York City FC (USA)

10:00 PM (9:00 PM) Santos Laguna (MEX) vs CF Montreal (CAN)

Miércoles, 16 de febrero de 2022

6:00 PM (5:00 PM) CD Guastatoya (GUA) vs Club León (MEX)

8:00 PM (8:00 PM) Forge FC (CAN) vs Cruz Azul (MEX)

10:00 PM (9:00 PM) Deportivo Saprissa (CRC) vs Pumas UNAM (MEX)

Jueves, 17 de febrero de 2022

8:00 PM (7:00 PM) Comunicaciones FC (GUA) vs Colorado Rapids (USA)

10:00 PM (9:00 PM) FC Motagua (HON) vs Seattle Sounders FC (USA)

Octavos de final – Vuelta

Martes, 22 de febrero de 2022

6:00 PM (6:00 PM) New England Revolution (USA) vs Cavaly AS (HAI)

8:30 PM (8:30 PM) CF Montreal (CAN) vs Santos Laguna (MEX)

10:30 PM (9:30 PM) Club León (MEX) vs CD Guastatoya (GUA)

Miércoles, 23 de febrero de 2022

6:00 PM (6:00 PM) New York City FC (USA) vs Santos de Guápiles (CRC)

8:30 PM (6:30 PM) Colorado Rapids (USA) vs Comunicaciones FC (GUA)

10:30 PM (9:30 PM) Pumas UNAM (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Jueves, 24 de febrero de 2022

8:30 PM (7:30 PM) Cruz Azul (MEX) vs Forge FC (CAN)

10:30 PM (7:30 PM) Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON)

Para los cuartos de final, los ganadores de los enfrentamientos 1, 3, 5 y 7 de los octavos de final jugarán el partido de vuelta en casa. Para las Semifinales y Finales, los partidos de vuelta serán en el estadio del club con el mejor desempeño en cada serie. Esto se determinará en base a las victorias, empates y, si es necesario, la diferencia de goles, en las rondas anteriores de la SCCL 2022.

El ganador de esta competencia de clubes de élite será coronado campeón regional de clubes y representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022, el último campeón es el Monterrey de México que para esta edición no logró clasificar.