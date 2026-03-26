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“Estar a la altura”: Otoniel Olivas es contundente con sus expectativas de Nicaragua para enfrentar a Rusia

El entrenador no desaprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a sus jugadores.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El técnico envió un recado a sus jugadores
El técnico envió un recado a sus jugadores

La Selección de Nicaragua se prepara para volver a la acción este viernes cuando enfrente a Rusia en la Fecha FIFA de marzo, en un duelo que marcará el inicio de una nueva etapa bajo el mando interino de Otoniel Olivas.

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El estratega asume el reto tras un proceso irregular con el anterior técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, con la misión de devolverle la ilusión al combinado pinolero y mejorar el rendimiento en el plano internacional.

En la previa del compromiso, Otoniel Olivas se mostró sereno y consciente del desafío que representa enfrentar a un rival de alto nivel. “Estamos agradecidos por la oportunidad. Sabemos que el nivel del fútbol ruso es uno de los más altos del mundo. Muchos de sus jugadores compiten actualmente en las mejores ligas europeas”, expresó.

El técnico también destacó el trabajo de análisis realizado por su cuerpo técnico para preparar el partido. “Como parte de nuestra preparación, nuestro cuerpo técnico analizó el partido de Rusia contra Chile y, en muchos aspectos, su selección es muy fuerte. Esperamos, por nuestra parte, estar a la altura de ese nivel”, añadió.

Un nuevo comienzo

Este compromiso no solo representa un desafío deportivo, sino también el inicio de una nueva era para Nicaragua, que busca dejar atrás los resultados irregulares y construir un proyecto más sólido.

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Además, el desempeño en este encuentro podría ser determinante para el futuro de Otoniel Olivas, quien dependiendo de los resultados podría consolidarse como técnico definitivo, en un proceso que apunta a recuperar la competitividad y el protagonismo del equipo.

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