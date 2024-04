La noche del miércoles en Chichigalpa, municipio de Chinandega, se vivió un suceso sin precedentes en el fútbol de Nicaragua. En medio de un partido de la segunda división, la tercera categoría de importancia en el balompié nacional, miembros de la policía ingresaron al campo de juego y sacaron esposado al técnico del Atlético Piolín, generando desconcierto y controversia.

El video del incidente circuló rápidamente en las redes sociales, desatando diversas versiones de los hechos. Sin embargo, el presidente del Atlético Piolín, Rommel Silva, brindó su versión de los acontecimientos a los medios locales.

¿Por qué detuvieron al entrenador de Atlético Piolín?

Según Silva, el partido se tornó friccionado y en un momento dado, el árbitro expulsó a un jugador del FC Chichigalpa. Posteriormente, el presidente del equipo local, Wilmor Cerda, ingresó al campo de juego y comenzó a insultar a los árbitros. Fue entonces cuando intervino la policía, quienes procedieron a revisar al técnico del Atlético Piolín, Sergio Cornejo, y lo sacaron esposado del terreno de juego.

El presidente del club damnificado negó rotundamente que Cornejo estuviera armado o representara algún peligro para los presentes. Desmintió además los rumores que circulaban en redes sociales sobre la presunta posesión de una navaja por parte del técnico.

“El incidente no pasó a más, la policía sacó al técnico y yo me fui con él. Luego nos tuvieron afuera del estadio y cuando terminó el partido nos soltaron. Lamentamos lo sucedido, ya que esto es fútbol y no deberían darse este tipo de episodios. Sergio nunca ha tenido problemas con nadie y es técnico de las categorías menores. Nos sentimos mal porque tiene una imagen que cuidar y no era para que lo sacaran de esa forma de un campo de fútbol”, expresó Silva.

El partido, que correspondía a la antepenúltima jornada de la etapa regular de la segunda división, finalizó con un empate 1-1 entre Chichigalpa y Atlético Piolín, con tres jugadores expulsados en total. Silva adelantó que protestarán el encuentro ante la Fenifut debido a una irregularidad en la numeración de un jugador del Chichigalpa.

