La Selección de Nicaragua anunciará próximamente a su nuevo director técnico. El elegido es Juan Cruz Real, entrenador argentino que se encuentra sin trabajo después de haber renunciado a su puesto en la Universidad de Concepción de Chile, el pasado mes de marzo.

Según la información del periodista Nectalí Mora Zeledón, el técnico argentino asumirá en las próximas horas y la Federación Nicaragüense de Fútbol lo hará oficial a través de sus canales de comunicación. De esta manera, la Fenifut tendrá un DT asegurado después de la salida del Fantasma Figueroa.

Juan Cruz Real es un entrenador argentino que tiene 49 años. Su primera experiencia fue en Costa Rica con el Belén FC (hoy Guadalupe). Pasó por varios clubes de Colombia como Alianza FC, Jaguares FC, Junior, Deportes Tolima, pero su mejor etapa fue en América de Cali, donde fue campeón del campeonato local en 2020.

Juan Cruz Real con el trofeo del campeonato colombiano.

También tuvo su etapa en Argentina como entrenador de Belgrano en la máxima categoría. Dirigió 35 partidos. Uno de los más destacados fue la victoria por 2-0 ante Boca Juniors. Dejó su cargo tras una racha negativa de tres triunfos en los últimos 18 juegos.

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Su último paso fue por Chile, donde renunció a su cargo debido a que su familia no podía reingresar a Estados Unidos si salía para instalarse en el país chileno temporalmente.

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Nicaragua debe conocer que será su primera experiencia como entrenador de un seleccionado nacional, por lo que tendrá un gran desafío por delante. Sobre la idea que quiere tener de sus equipos, Juan Cruz Real lo dejó muy en claro en una entrevista con Diario Olé un año atrás.

¿Cuál será la idea de Juan Cruz Real en la Selección de Nicaragua?

“Acciones intensas tanto en ataque como en defensa. En el aspecto defensivo las aplicamos para tratar de recuperar la pelota en campo rival la mayor cantidad de veces posibles. Y en ofensiva, que esa intensidad se vea reflejada por minutos de ataque con circulación. Cuanto más lejos estamos de nuestro arco, más posibilidad tenemos de ganar“, dijo Real sobre su postura ofensiva pensando en el área rival.

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Su esquema favorito es el 3-4-1-2. Es una táctica que Nicaragua supo utilizar por momentos con el Fantasma Figueroa y que no le ha traído malos resultados. Justamente aplicó una alineación similar en el empate histórico contra Costa Rica en Managua en septiembre.

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La relación de Real con la Filosofía

Además, se caracteriza por leer a diferentes filósofos, especialmente fundadores como Platón y Sócrates: “Creo que la Filosofía en parte te lleva a una profundidad de pensamiento, te va haciendo entender muchas cosas que pasan en lo cotidiano. Situaciones que debés manejar en tus relaciones humanas y en las que debés saber cómo actuar, tener la empatía con la gente con la que te relacionás“.