Nicaragua celebra el regreso de un referente de la Selección Nacional

El fútbol nicaragüense recibe una noticia esperanzadora: el experimentado defensor Fletes está de vuelta tras una larga ausencia de 337 días fuera de las canchas. Considerado durante años como el mejor defensa central de Nicaragua, su regreso marca un punto de inflexión tanto para su carrera como para el entorno del balompié pinolero.

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El zaguero no veía acción desde la final del Torneo Clausura 2026, cuando disputó su último partido antes de someterse a una compleja operación de ligamentos. Desde entonces, su proceso ha sido largo, exigente y lleno de incertidumbre, pero finalmente ha recibido el alta médica que le permite volver a competir al más alto nivel.

Regreso de un referente

La intervención quirúrgica estuvo a cargo del reconocido Dr. Erick Solano en Costa Rica, quien lideró un procedimiento clave para la recuperación del futbolista. Tras meses de rehabilitación, trabajo físico y mental, Fletes ha superado una de las pruebas más difíciles en la carrera de cualquier atleta profesional.

Su retorno no es uno más. Fletes fue pieza fundamental en Real Estelí FC, donde se consolidó como un defensor sólido, líder en la zaga y referente dentro del vestuario. Además, su rendimiento lo llevó a ser un habitual en la Selección Nacional de Nicaragua, convirtiéndose en uno de los nombres más respetados del fútbol local.

Ahora, con el alta médica en mano, el gran desafío será recuperar su mejor nivel competitivo. No es sencillo volver tras una lesión de ligamentos, pero su experiencia y jerarquía juegan a su favor para retomar el protagonismo que lo caracterizó durante años.

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El contexto también podría favorecer su regreso, ya que la selección nicaragüense se encuentra en un proceso de renovación, donde nombres de peso pueden marcar la diferencia. En ese escenario, Fletes podría convertirse nuevamente en un pilar defensivo dentro del equipo nacional.

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De confirmarse el nuevo ciclo bajo el mando de Otoniel Olivas, el regreso del central llega en el momento justo. Si logra reencontrarse con su mejor versión, no hay duda de que Fletes volverá a ser uno de los indiscutibles en la defensa de Nicaragua, aportando liderazgo, experiencia y seguridad en la última línea.