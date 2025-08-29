El Fantasma Figueroa sorprende con la fórmula para poder vencer a Costa Rica y Honduras

El chileno Marco Antonio Figueroa anunció la convocatoria de Nicaragua para los juegos eliminatorias mundialistas de la Concacaf ante Costa Rica y Honduras del próximo mes de septiembre, en el que intentará tener buenos resultados aunque no parten como favoritos.

En la lista destaca la presencia de ocho legionarios, entre ellos tres que militan en el fútbol de la liga de los ticos, siendo una de las fórmulas para poder intentar darle un golpe a La Sele, con la experiencia de: el Juan Luis Pérez de Herediano, Christian Reyes de Municipal Liberia y Ariel Arauz de Sporting.

Entre las principales novedades que presenta Figueroa es el llamado del lateral Junior Delgado, quien nació en Puerto Limón, Costa Rica pero de padres nicaragüenses y actualmente juega en el Real Estelí.

Por otra parte, están los jugadores Ariagner Smith, quien lleva siete goles en ocho partidos con el Panevezys de la primera división de Lituania, el portero Miguel Rodríguez del SJK Akatemia de Filandia, Jacob Montes del RWDM de Bélgica, Jaime Moreno del Marito Putera de Indonesia y Emmanuel Gómez del Umecit de Panamá.

Esta es la convocatoria de Nicaragua

Porteros: Miguel Rodríguez (SJK, Finlandia), Alexander López (Managua FC), Bryan Mayorga (UNAN Managua).

Defensas: Juan Luis Pérez (Herediano, Costa Rica), Harold Niño (Real Estelí), Oscar Acevedo (Real Estelí), Josué Quijano (Real Estelí), Junior Delgado (Real Estelí), Edgar Gómez (Humecit, Panamá), Jonathan Cano (Diriangén), Marvin Hernández (Diriangén), Santos Cáceres (Managua), Cristian Reyes (Liberia, Costa Rica).

Volantes: Jaime Arteaga (Diriangén), Jonathan Moncada (Diriangén), Jason Coronel (Real Estelí), Juan Barrera (Managua), Matías Belli (Real Estelí), Jeyson Montes (RWD Molenbeek, Bélgica) y Ariagner Araúz (Sporting FC, Costa Rica).

Delanteros: Jaime Moreno (Barito Putera, Indonesia), Byron Bonilla (Real Estelí), Brayan Hernández (Real Estelí), Ariagner Smith (Panevėžys, Lituania).