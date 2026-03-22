Rusia da la noticia que tanto temía Otoniel Olivas y la Selección de Nicaragua

La Selección de Rusia dio a conocer su convocatoria oficial para el amistoso frente a Nicaragua, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, un compromiso que además marcará el debut de Ramón Otoniel Olivas como técnico interino del conjunto pinolero.

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El listado ruso no pasa desapercibido y llamó a lo mejor que tiene ya que cuenta con futbolistas de alto nivel y gran valor de mercado. Entre ellos destaca el portero del PSG, Matvey Safonov, así como el talentoso mediocampista del AS Mónaco, Aleksandr Golovin, dos de los pocos legionarios en la convocatoria.

Sin embargo, los jugadores más cotizados no militan fuera de su país. El joven Matvey Kislyak, del CSKA Moscú, está valorado en 20 millones de euros, mientras que el futbolista más caro del plantel es Aleksey Batrakov, del Lokomotiv Moscú, con un valor de 25 millones, ambos con apenas 20 años.

Para Nicaragua, este duelo representa una oportunidad única. Más allá del resultado, enfrentarse a una selección con este nivel de talento internacional significa una importante vitrina para sus jugadores, quienes podrían llamar la atención de clubes en el extranjero.

Convocados de Rusia para enfrentar a Nicaragua

La lista presentada por el conjunto europeo refleja una mezcla de juventud, talento y experiencia en distintas posiciones del campo, consolidando un equipo competitivo para este compromiso internacional.

Porteros: Matvey Safonov (PSG), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Denis Adamov (Zenit), Maksim Borshko (Lokomotiv Moscú), Anton Mitryushkin (Khimki).

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Defensas: Mingiyan Beveev (Ural), Ilya Vakhania (Rostov), Igor Diveev (CSKA Moscú), Daniil Krugovoy (Zenit), Ruslan Litvinov (Spartak Moscú), Viktor Melekhin (Rostov), Evgeny Morozov (Lokomotiv Moscú), Valentin Paltsev (Baltika), Aleksandr Silyanov (Lokomotiv Moscú).

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Centrocampistas: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moscú), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscú), Yaroslav Gladyshev (Dinamo Moscú), Kirill Glebov (CSKA Moscú), Maksim Glushenkov (Lokomotiv Moscú), Aleksandr Golovin (AS Mónaco), Matvey Kislyak (CSKA Moscú), Ivan Oblyakov (CSKA Moscú), Maksim Petrov (Krasnodar), Daniil Prutsev (Spartak Moscú), Lechi Sadulaev (Akhmat Grozny), Nail Umyarov (Spartak Moscú), Daniil Fomin (Dinamo Moscú).

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Delanteros: Dmitri Vorobyov (Orenburg), Nikolay Komlichenko (Rostov), Georgiy Melkadze (Sochi), Konstantin Tyukavin (Dinamo Moscú).