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Otoniel Olivas sorprende al dejar fuera a algunas figuras de Nicaragua para el amistoso contra Rusia

Los pinoleros definen el listado de futbolistas que estará en su amistoso.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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No le tembló la mano al técnico
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La selección de Nicaragua comienza una nueva etapa bajo el mando deRamón Otoniel Olivas, quien este jueves dio a conocer su primera convocatoria de 26 jugadores para el amistoso internacional frente a Rusia, programado para el próximo 27 de marzo en la ciudad de Krasnodar. Un duelo que marcará el inicio de un proceso cargado de expectativa.

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Este compromiso no solo representa un reto deportivo, sino también el debut de una nueva era tras la salida del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien dejó huella al llevar a la Azul y Blanco a instancias históricas y conseguir resultados destacados ante selecciones como Costa Rica y Honduras.

Olivas no tardó en imprimir su sello, tomando decisiones que ya generan debate. Entre las más llamativas están las ausencias de Matías Belli y el goleador Jaime Moreno, movimientos que evidencian una apuesta por la renovación y el ajuste táctico en busca de un equipo más competitivo.

Esta es la convocatoria de Nicaragua

Porteros: Alyer López (Managua), Adonis Pineda (Puntarenas-CRC), Darryl Parker (Real Estelí).

Defensas: Evert Martínez (Real Estelí), Justing Cano (Diriangén), Cristian Reyes (Liberia-CRC), Juan Luis Pérez (Inter San Carlos-CRC), Joab Gutiérrez (Real Estelí), Josué Quijano (Real Estelí), Anyelo Velázquez (Diriangen), y Oscar Acevedo (Real Estelí).

Volantes: Marlon López (Real Estelí), Jefferson Rivera (Pérez Zeledón-CRC), Jonathan Moncada (Diriangén), Jacob Montes (RWDM Bruselas-BEL), Marvin Barahona (Jalapa), y Jason Coronel (Real Estelí).

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Delanteros: Leyner Moses (Real Estelí), Byron Bonilla (Real Estelí), Juan Barrera (Real Estelí), Bancy Hernández (Saprissa-CRC), José Martínez (Managua), Edwin Zepeda (Managua), Jorge García (Matagalpa), Edgar Castillo (Sébaco), y Ariagner Smith (FC Ulytau-KAZ)

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