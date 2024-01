No era ningún secreto el interés del Óscar Duarte por adquirir a un equipo de Nicaragua. El propio futbolista de Al-Wehda externó su intención de comprar al AD América de la Segunda División de su país de origen y, según trascendió en las últimas horas, estaría todo encaminado para que finalmente suceda.

El periodista Kevin Jiménez aseguró que “ya hay acuerdo” entre las partes para que el nacido en Catarina, Masaya —aunque nacionalizado costarricense para poder jugar con Saprissa en la Primera División de Costa Rica—, se convierta en directivo del club fundado en 1970 en homenaje a América de Cali de Colombia.

¿Qué objetivos tiene Óscar Duarte con AD América?

La Nación reveló que Duarte conoció a la institución por su sobrino, Maverick Boza, quien jugaba allí, y terminó estrechando un vínculo afectivo con los Diablos Rojos. “Me gustaría tener el equipo porque así yo podría implantar la idea que quiero. Seguiría de la mano con la gente que ha estado con el equipo”, le confirmó al citado medio.

“Mi idea principal es ayudar a los jóvenes. También he hablado con gente del fútbol y me han comentado que la ganancia tarda en llegar. Pero lo mío no es el negocio, yo no estoy pensando en hacer plata con un equipo, mi idea es más social. Pero al final, si las cosas salen como estoy pensando, sí espero tener algo más consolidado a mediano plazo”, añadió.

Su objetivo es conseguir el ascenso rápidamente con América y, en lo posible, establecer un convenio con algún equipo tico para promover el talento local: “Mi principal motivación es que los jóvenes de allá tengan el chance que me dio la vida a mí y ellos puedan ser futbolistas profesionales y luego pensar en la posibilidad de dar un salto al extranjero”.

El portal La Prensa informó también que Duarte incluso habría destinado una importante ayuda para solucionar los problemas económicos que sufría el plantel. Cabe destacar que la entidad de Managua fue campeona de la Primera División en tres oportunidades: 1985, 1988 y 1990.

